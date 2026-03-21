JPNN.com

PSSI Resmi Umumkan 24 Pemain Timnas Indonesia untuk Laga FIFA Series 2026, Berikut Namanya

Sabtu, 21 Maret 2026 – 20:48 WIB
Ilustrasi logo PSSI. Foto: dokumentasi JPNN

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi merilis daftar 24 pemain pilihan pelatih John Herdman untuk ajang FIFA Series 2026 pada Sabtu (21/3/2026).

Jumlah 24 pemain ini terdiri atas empat kiper, sembilan bek, lima gelandang, dan enam penyerang. Para pemain ini merupakan perampingan dari skuad sementara sebelumnya yang berisi 41 pemain.

Dari skuad sebelumnya, Herdman telah mencoret beberapa pemain. Untuk sektor kiper, ia mencoret kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari.

Sedangkan di sektor bek, Herdman kali ini tidak lagi memanggil Muhammad Ferarri, Fajar Fathurrahman, dan Yance Sayuri.

Untuk lini gelandang, Herdman tidak mengikutsertakan Marc Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Tim Geypens, Ezra Walian, dan Victor Dethan.

Pada lini serang, ia tidak lagi memanggil Milliano Jonathans, Adrian Wibowo, Hokky Caraka, Jens Raven, dan Stefano Lilipaly.

Persija masih menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan total empat pemain. Klub lain yang menyusul Persija adalah Persib Bandung dengan dua pemain.

Sisanya dibagi rata dengan masing-masing klub lain menyumbang satu pemain.

Facebook JPNN.com Papua Twitter JPNN.com Papua Pinterest JPNN.com Papua Linkedin JPNN.com Papua Flipboard JPNN.com Papua Line JPNN.com Papua JPNN.com Papua
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSSI Timnas Indonesia FIFA Series 2026 sepak bola

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU