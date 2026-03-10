Daftar Lengkap Pemain Timnas untuk FIFA Series 2026, Maarten Paes Masuk

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 41 pemain untuk ambil bagian dalam FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 23-31 Maret 2026.

Timnas Indonesia menggunakan lima kiper untuk menghadapi FIFA Series 2026.

Mereka ialah Maarten Paes, Emil Audero, Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi dan Ernando Ari.

Sementara itu, pemain berposisi bek yang dipanggil John Herdman sebanyak 12 orang.

Mereka di antaranya ialah Jay Idzes, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Justin Hubner.

Bek lain yang dipanggil ke Timnas Indonesi ialah Nathan Tjoe-A-On, Dony Tri Pamungkas, dan Rizky Ridho.

John Herdman juga memanggil Sandy Walsh, Fajar Fathurrahman, Muhammad Ferrari dan Yance Sayuri untuk mengawal lini pertahanan.

Berikut skuad sementara Timnas Indonesia: