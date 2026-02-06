JPNN.com

JPNN.com Papua Olahraga Ukir Sejarah Baru, Timnas Futsal Indonesia Tembus Finasl Piala Asia Futsal 2026

Ukir Sejarah Baru, Timnas Futsal Indonesia Tembus Finasl Piala Asia Futsal 2026

Jumat, 06 Februari 2026 – 07:11 WIB
Ukir Sejarah Baru, Timnas Futsal Indonesia Tembus Finasl Piala Asia Futsal 2026 - JPNN.com Papua
Skuad Timnas futsal Indonesia. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Timnas futsal Indonesia mengukir sejarah baru dengan menembus final Piala Asia Futsal 2026 seusai menyingkirkan Jepang.

Seperti dilansir JPNN.com, skuad asuhan Hector Souto menang dengan skor 5-3 saat berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Pada laga ini. Skuad Garuda sejatinya mampu unggul lebih dqhulu melalui gol Samuel Eko pada menit ke-11, bunuh diri Takehiro Motoishi (22'), serta Firman Adriansyah (38').

Baca Juga:

Namun, keunggulan itu tidak bertahan hingga akhir waktu normal setelah Jepang mampu mencetak gol balasan melalui Takehiro Motoishi (30) dan dua gol Kazuya Shimizu pada menit ke-34 dan 39'.

Skor imbang memaksa laga dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

Pada fase tersebut, Timnas Indonesia tampil lebih efektif dengan mencetak dua gol tambahan melalui Reza Gunawan (44') dan Dewa Rizki (47').

Baca Juga:

Dengan hasil ini, Timnas Indonesia akan menantang Iran pada final Piala Asia Futsal 2026.

Iran melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Irak dengan skor 4-2 pada laga semifinal lainnya.

Timnas futsal Indonesia mengukir sejarah baru dengan menembus final Piala Asia Futsal 2026 seusai menyingkirkan Jepang.
Facebook JPNN.com Papua Twitter JPNN.com Papua Pinterest JPNN.com Papua Linkedin JPNN.com Papua Flipboard JPNN.com Papua Line JPNN.com Papua JPNN.com Papua
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Futsal Indonesia Piala Asia Futsal 2026 Futsal olahraga

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU