Timnas Futsal Indonesia Tantang Vietnam Malam Ini, Bakal Mencatat Sejarah Baru

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Timnas Futsal Indnesia bersiap menghadapi laga krusial melawan Vietnam pada babak perempat final Piala Asia Futsal 2026.

Pertandingan Indonesia vs Vietnam akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (3/2/2026) pukul 19.00 WIB.

Duel ini berpotensi mencatatkan sejarah baru.

Pasalnya, sepanjang keikutsertaan di Piala Asia Futsal, Indonesia belum pernah melampaui fase delapan besar.

Seperti dilansir JPNN.com pada Selasa (3/2/2026), turnamen edisi 2026 menjadi kesempatan berikutnya bagi Skuad Garuda untuk membuat sejarah, terlebih dengan status tuan rumah yang memberi keuntungan tersendiri.

Sebelumnya, Timnas futsal Indonesia pernah mencapai perempat final pada edisi 2022 di Kuwait.

Saat itu, langkah Garuda terhenti seusai kalah tipis 2-3 dari Jepang, tim yang akhirnya keluar sebagai juara.

Pada edisi kali ini, performa Indonesia di fase grup terbilang meyakinkan.