Jonatan Christie Menjuarai Denmark Open 2025, Selamat

Senin, 20 Oktober 2025 – 09:11 WIB
Jonatan Christie menjadi juara Denmark Open 2025. Foto: PBSI.

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie akhirnya kembali meraih kejayaan di turnamen level elite dunia setelah menjuarai Denmark Open 2025.

Seperti dilansir JPNN.com, Jojo -sapaan Jonatan- berhasil naik podium tertinggi seusai menundukkan wakil China, Shi Yuqi, lewat pertarungan tiga gim dengan skor 13-21, 21-15, 21-15 di Arena Fyn, Odense, Denmark, Minggu (19/10/2025).

Bangkit Setelah Awal Sulit

Bagi Jojo, kemenangan ini menjadi momen berharga sekaligus pembuktian atas kerja keras dan keteguhan mental yang dibangun selama beberapa bulan terakhir.

"Puji Tuhan bisa kembali juara di Super 750. Lawan Shi Yuqi selalu tidak mudah karena dia pemain yang sangat matang."

"Saya melakukan yang terbaik karena di sini kondisinya menang angin, kalah angin juga. Jadi strategi sangat berpengaruh," ucap Jojo.

Strategi Jojo Menjadi Juara Denmark Open 2025

Peraih emas Asian Games 2018 itu sempat kehilangan gim pertama akibat kesalahan strategi dalam membaca arah angin.

