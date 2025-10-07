Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Indonesia Mengincar Kemenangan Saat Lawan Arab Saudi

JPNN.com

Selasa, 07 Oktober 2025 – 21:44 WIB
Pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia saat berlatih bersama di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Timnas Indonesia mengincar kemenangan saat melakoni laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah memberikan instruksi kepada anak asuhnya untuk meraih hasil positif.

Juru taktik kelahiran 1 Juli 1976 itu berharap Jay Idzes dan kolega bekerja keras serta fokus demi kemenangan di hadapan publik Arab Saudi.

“Kami harus kerja keras untuk meraih kemenangan. Kami harus memikirkan pertandingan esok hari.”

“Kami merupakan representasi 280 juta masyarakat Indonesia. Tentu kami harus bermain lebih intens dan jadi laga yang sangat bagus,” ujar Patrick seperti dilansir JPNN.com pada Selasa (7/10/2025).

Kluivert tidak mau ambil pusing dengan hasil dua laga uji coba sebelumnya saat Indonesia menang 6-0 atas Taiwan dan imbang 0-0 melawan Lebanon.

“Kami tetap harus bekerja keras untuk laga esok hari. Kami harus menjalankan strategi dengan baik untuk raih kemenangan,” ungkap legenda Ajax Amsterdam itu.

Laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi rencananya digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.

